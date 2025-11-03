عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 374 طالبًا وطالبة من جامعة نايف للعلوم الأمنية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم، الحفل السنوي للجامعة، وتخريج (374) طالبًا وطالبة من (11) دولة عربية من الدفعة (43)، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

كلمة البنيان

وألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، كلمة خلال الحفل, رفع فيها باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه الجامعة من رعاية واهتمام من القيادة الحكيمة، وعلى دعم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وبيّن أن الجامعة تعتز بما قدّمته من خدمات علمية وتعليمية منذ تأسيسها عام 1978م، استفاد منها عشرات الآلاف من العاملين في وزارات الداخلية العربية، مؤكدًا أن الجامعة من خلال خطتها الإستراتيجية الجديدة 2029، عازمة على المضي قدمًا -بإذن الله- في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى أن تكون ضمن أوائل الجامعات الأمنية على المستوى الدولي.

فعاليات دولية

من جانبها ألقت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب كلمة بيّنت فيها أنه منذ عام 2009م، عملت الجامعة والمنظمة للتصدي لأهم التحديات في مجالي الهجرة وإدارة الحدود، وتم إنشاء المركز العربي للتعاون الفني في مجال الهجرة وإدارة الحدود في رحاب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حتى أصبح مركزًا للابتكار والتميز.

وأكدت أن الفعاليات الدولية التي نُظّمت بين الجامعة والمنظمة، والأوراق البحثية، وبرامج بناء القدرات المنفذة، أسهمت في إرساء معيار عالمي لإدارة الهجرة ببصيرة وعزم راسخين.

وأعلنت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عن انطلاق المرحلة الثانية من المركز المشترك ـ التزام لمدة أربع سنوات لتعميق التعاون وتوسيع نطاقه، مشيرة إلى أن هذه المرحلة ستركز على توسيع برامج التدريب، وتعزيز البحث المتقدم، وبناء شراكات أقوى مع الجهات الإقليمية والدولية.

وكرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الحفل، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأسبق الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي، نظير ما قدّمه من جهود وإسهامات بارزة في تطوير مسيرة الجامعة.

وعبّر الخريجون في كلمة لهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الداخلية على رعايته وحضوره حفل تخرجهم، وما يوليه سموه من دعم واهتمام لمسيرتهم التعليمية، ثم أُعلنت نتائج الخريجين، وتلتها مسيرة الطلبة.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا عن مسيرة الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والأمنية، وما حققته من شراكات علمية ومبادرات نوعية على المستويين العربي والدولي.

بعد ذلك، التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عددٌ من أصحاب السمو والمعالي، وكبار المسؤولين.