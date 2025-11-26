عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

وأكد سموه خلال الجلسة أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات مميزة.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون خاصة مايتعلق بمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها ، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في الوزارتين.

الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني.https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/KtQdsne3xT — صحيفة المواطن (@almowatennet) November 26, 2025

وعقب جلسة المباحثات، وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود ومعالي وزير الداخلية الإسباني على الخطة المشتركة للتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

حضر الجلسة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برنامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.

كما حضرها من الجانب الإسباني سفير إسبانيا لدى المملكة خابيير كارباخوسا سانشيز، ومدير عام العلاقات الدولية والشؤون الخارجية إلينا غارسون أوتاميندي.