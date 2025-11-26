Icon

الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا Icon عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني Icon تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك Icon صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه Icon الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة Icon هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل Icon 308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025 Icon النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة Icon محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية Icon “كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز Icon

بحثا سبل تعزيز مسارات التعاون في مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها

عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

وأكد سموه خلال الجلسة أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات مميزة.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون خاصة مايتعلق بمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها ، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في الوزارتين.

وعقب جلسة المباحثات، وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود ومعالي وزير الداخلية الإسباني على الخطة المشتركة للتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

حضر الجلسة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برنامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.

كما حضرها من الجانب الإسباني سفير إسبانيا لدى المملكة خابيير كارباخوسا سانشيز، ومدير عام العلاقات الدولية والشؤون الخارجية إلينا غارسون أوتاميندي.

     

