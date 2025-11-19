Icon

عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من أهالي منطقة الحدود الشمالية

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من أهالي منطقة الحدود الشمالية
المواطن- واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لأهالي منطقة الحدود الشمالية.


جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بعددٍ من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وذلك في نادي وزارة الداخلية بمدينة عرعر.
وبين الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء أن زيارته لمنطقة الحدود الشمالية تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة -أيدها الله- التي تحرص على التواصل الدائم مع المواطنين في جميع مناطق المملكة، مشيرًا سموه إلى أن ما تحظى به المنطقة من عناية ورعاية يتجسد في ما تشهده من تطور وتنمية في المجالات كافة.

وكان لأهالي المنطقة كلمة أثناء اللقاء رفعوا فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من رعاية ودعم لكل ما يسهم في تعزيز أمن الوطن وازدهاره.
وأكدوا أن زيارة سمو وزير الداخلية تجسد عمق الرعاية التي توليها قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لهذه المنطقة وأبنائها ولجميع مناطق المملكة، وعلى متابعة احتياجات المناطق، وتعزيز منظومة الأمن والخدمات في وطن جعل المواطن على رأس الأولويات، معبرين عن اعتزازهم بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود كبيرة عبر قطاعاتها المختلفة لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين.
وتطرقوا للتحولات النوعية في البنى التحتية والمشروعات الاقتصادية والسياحية والخدمية في المنطقة التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية، ومنطقة الحدود الشمالية.

 

