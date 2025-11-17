عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
اقتحم عشرات المستوطنين مجددًا، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، اليوم، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى والطرق المؤدية إليه.
وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون أراضٍ في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، ونفّذوا عملية تجريف لمزارع الفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية؛ لصالح التوسع الاستيطاني.