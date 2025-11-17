Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٢ مساءً
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
المواطن - فريق التحرير

اقتحم عشرات المستوطنين مجددًا، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، اليوم، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى والطرق المؤدية إليه.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون أراضٍ في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، ونفّذوا عملية تجريف لمزارع الفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية؛ لصالح التوسع الاستيطاني.

