عطل يضرب منصة X وعدد من المواقع

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تعرضت منصة X وعدد من المواقع الرقمية العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى عطل مفاجئ تسبب في توقف الخدمة لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم. وظهرت لدى المتأثرين رسائل خطأ من نوع “Internal Server Error – 500″، ما يشير إلى خلل داخلي في الخوادم المسؤولة عن تشغيل المنصات.

وبحسب شكاوى المستخدمين، شمل العطل تعذّر فتح الصفحات الرئيسية، وعدم قدرة التطبيقات على تحميل المحتوى أو تحديثه، إلى جانب انقطاع مؤقت في بعض خدمات الإشعارات والتصفح.

ولم تصدر الجهات المشغّلة لمنصة X أو المواقع المتأثرة أي توضيحات رسمية حتى اللحظة حول أسباب العطل.

