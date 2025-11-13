Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

علاج ثوري يقضي على أورام سرطان المثانة

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
علاج ثوري يقضي على أورام سرطان المثانة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن باحثون عن نجاح نظام علاجي جديد في القضاء التام على الأورام لدى 82% من مرضى سرطان المثانة عالي الخطورة الذين فشلت علاجاتهم السابقة، حيث اختفى السرطان تمامًا في غضون ثلاثة أشهر من بدء العلاج، وظل نصف المرضى تقريبًا خالين من المرض بعد مرور عام.

ويعتمد النظام العلاجي المسمى TAR-200 على إطلاق بطيء لدواء جيمسيتابين داخل المثانة عبر جهاز صغير الحجم يدخل بالقسطرة، ليبقى الدواء لمدة ثلاثة أسابيع في كل دورة علاجية، مقارنة بالطريقة التقليدية التي كان فيها الدواء يبقى لبضع ساعات فقط.

قد يهمّك أيضاً
سعود الطبية توضح أسباب الإصابة بسرطان المثانة وتوجه نصائح للوقاية

سعود الطبية توضح أسباب الإصابة بسرطان المثانة وتوجه نصائح للوقاية

علاج إشعاعي يقضي على سرطان المثانة في 20 يومًا فقط

علاج إشعاعي يقضي على سرطان المثانة في 20 يومًا فقط

وأكّد الفريق البحثي أن هذه التقنية سمحت باختراق أعمق للأنسجة وتدمير أكبر للخلايا السرطانية، مع آثار جانبية طفيفة مقارنة بالعلاجات الأخرى.

وشملت الدراسة العالمية التي نشرت في مجلة ( Journal of Clinical Oncology )، 85 مريضًا من 144 مركزًا طبيًا حول العالم، جميعهم كانوا يعانون من سرطان المثانة غير العضوي عالي الخطورة الذي لم يستجب للعلاج المناعي القياسي، وكان الخيار الوحيد لهم هو الاستئصال الجراحي الكامل للمثانة، وبعد ستة أشهر من العلاج اختفت الأورام لدى 70 مريضًا، وظل نصفهم خاليًا من المرض بعد عام كامل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد