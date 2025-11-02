Icon

عوالق ترابية على العاصمة المقدسة

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
عوالق ترابية على العاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (5/3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة مساءً.

