نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (5/3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة مساءً.