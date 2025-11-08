غدًا.. أمير الرياض يُدشّن ويضع حجر أساس 181 مشروعًا بيئيًّا ومائيًّا وزراعيًّا

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
يدشَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي غدًا، 181 مشروعًا بيئيًّا ومائيًّا وزراعيًّا، بتكلفة مالية تتجاوز 38.1 مليار ريال، لخدمة مدن ومحافظات منطقة الرياض.
وأوضحت وزارة “البيئة” أن المشاريع التنموية التي سيدشنها سمو أمير الرياض غدًا، تشمل 82 مشروعًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تتجاوز 9.8 مليارات ريال، إضافة إلى وضع حجر أساس 99 مشروعًا تنمويًّا جديدًا، بتكلفة مالية تبلغ 28.3 مليار ريال؛ وذلك لتعزيز الاستدامة في القطاعات المستهدفة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في منطقة الرياض، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسينعكس أثر هذه المشاريع على تحسين جودة حياة السكان، وستسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في منطقة الرياض.