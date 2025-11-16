غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

غرق 4 مهاجرين جراء انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخُمس الساحلية الليبية.

وأوضح الهلال الأحمر الليبي في بيان، أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرًا من بنجلادش لقي أربعة منهم مصرعهم، بينما كان القارب الثاني يقل 69 مهاجرًا دون تحديد مصيرهم.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 42 مهاجرًا صاروا في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا مصرعهم بعد انقلاب قارب مطاطي قرب حقل البوري النفطي، وهو منشأة بحرية تقع شمال غربي الساحل الليبي.

وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر بالخُمس صفًا من الجثث ملقاة على الأرض، بينما شوهد المتطوعون وهم يقدمون إسعافات أولية للناجين.