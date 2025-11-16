غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
غرق 4 مهاجرين جراء انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخُمس الساحلية الليبية.
وأوضح الهلال الأحمر الليبي في بيان، أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرًا من بنجلادش لقي أربعة منهم مصرعهم، بينما كان القارب الثاني يقل 69 مهاجرًا دون تحديد مصيرهم.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 42 مهاجرًا صاروا في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا مصرعهم بعد انقلاب قارب مطاطي قرب حقل البوري النفطي، وهو منشأة بحرية تقع شمال غربي الساحل الليبي.
وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر بالخُمس صفًا من الجثث ملقاة على الأرض، بينما شوهد المتطوعون وهم يقدمون إسعافات أولية للناجين.