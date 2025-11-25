غوغل تهدد هيمنة إنفيديا

شهد سهم شركة “إنفيديا” انخفاضًا ملحوظًا عقب تقرير نشرته صحيفة The Information يفيد بأن شركة “ميتا بلاتفورمز” تجري مباحثات مع “غوغل” لإنفاق مليارات الدولارات على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تطورها الأخيرة، في خطوة قد تمثل تقدمًا كبيرًا لغوغل في منافسة المسرعات المتطورة التي تتصدرها إنفيديا حاليًا.

ووفقًا للتقرير، تبحث “ميتا” إمكانية استخدام وحدات معالجة الموتر (TPUs) في مراكز بياناتها بحلول عام 2027، مع احتمال أن تبدأ في استئجار هذه الرقائق من قسم الحوسبة السحابية في غوغل اعتبارًا من العام المقبل.

التطور الجديد انعكس فورًا على أسواق الأسهم؛ إذ ارتفعت أسهم “ألفابيت”، الشركة الأم لغوغل، بنسبة 2.7% في تعاملات ما بعد الإغلاق، بينما تراجعت أسهم “إنفيديا” بالنسبة نفسها تقريبًا، وسط قلق المستثمرين من دخول منافس قوي في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن الاتفاق المحتمل سيعزز مكانة رقائق TPUs كبديل فعّال لرقائق “إنفيديا”، التي تُعد المعيار الذهبي لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ميتا” و”أوبن إيه آي” المعتمدة على قوة الحوسبة لتطوير وتشغيل منصات الذكاء الاصطناعي. وكانت غوغل قد وقّعت في وقت سابق صفقة لتزويد شركة Anthropic بما يصل إلى مليون رقاقة من هذا النوع.

إثبات لكفاءة وحدات المعالجة الحرارية

وصف المحلل في “سيبورت”، جاي غولدبرغ، صفقة غوغل السابقة بأنها “إثبات قوي لكفاءة وحدات المعالجة الحرارية”، مشيرًا إلى أن مزيدًا من الشركات قد تفكر جديًا في اعتمادها خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أوضح محللا “بلومبرغ إنتليجنس” مانديب سينغ وروبرت بيجار أن دخول ميتا في استخدام رقائق غوغل قد يدفع مزودي نماذج اللغة الكبرى إلى تبني “غوغل كلاود” كمورد ثانٍ لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي والاستدلال في المدى القريب.

وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق الرأسمالي لشركة ميتا قد يتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2026، منها ما لا يقل عن 40 إلى 50 مليار دولار مخصصة لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل.

ويتوقع المحللون أن يؤدي هذا الطلب الضخم إلى تعزيز نمو “غوغل كلاود” بشكل أسرع مقارنة بمنافسيها في قطاع الحوسبة السحابية، مدفوعًا بزيادة الإقبال من مؤسسات ترغب في استخدام رقائق TPU ومنصات Gemini LLMs الخاصة بغوغل لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.