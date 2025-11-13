Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فرص استثمارية في منطقة المدينة المنورة

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥١ مساءً
فرص استثمارية في منطقة المدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة فرص استثمارية بمنطقة المدينة المنورة، بهدف الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.
وتشمل الفرص الاستثمارية المتاحة تنفيذ 4 مواقع لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء في محافظة خيبر على مساحة مليون متر مربع، بهدف الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وتضمنت الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين عبر منصة “فُرص” تنفيذ مشتل زراعي للموارد الوراثية بالمدينة المنورة على مساحة (83094) مترًا مربعًا، بغرض الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية، ودعم قطاع الأنشطة الزراعية في المنطقة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى فرصة استثمارية في متنزه المدينة المنورة على مساحة (1.882.328) مترًا مربعًا، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم النشاط البيئي والسياحي والترفيهي في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
تقلبات جوية على منطقة المدينة المنورة.. أمطار غزيرة وسيول

تقلبات جوية على منطقة المدينة المنورة.. أمطار غزيرة وسيول

المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن

المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن
السعودية اليوم

المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية...

السعودية اليوم
تقلبات جوية على منطقة المدينة المنورة.. أمطار غزيرة وسيول
السعودية اليوم

تقلبات جوية على منطقة المدينة المنورة.. أمطار...

السعودية اليوم
حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة
السعودية اليوم

حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض...

السعودية اليوم
بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية
السعودية اليوم

بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

السعودية اليوم