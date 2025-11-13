فرص استثمارية في منطقة المدينة المنورة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة فرص استثمارية بمنطقة المدينة المنورة، بهدف الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.

وتشمل الفرص الاستثمارية المتاحة تنفيذ 4 مواقع لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء في محافظة خيبر على مساحة مليون متر مربع، بهدف الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وتضمنت الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين عبر منصة “فُرص” تنفيذ مشتل زراعي للموارد الوراثية بالمدينة المنورة على مساحة (83094) مترًا مربعًا، بغرض الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية، ودعم قطاع الأنشطة الزراعية في المنطقة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى فرصة استثمارية في متنزه المدينة المنورة على مساحة (1.882.328) مترًا مربعًا، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم النشاط البيئي والسياحي والترفيهي في المنطقة.