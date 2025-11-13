فرص استثمارية في منطقة المدينة المنورة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة فرص استثمارية بمنطقة المدينة المنورة، بهدف الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.
وتشمل الفرص الاستثمارية المتاحة تنفيذ 4 مواقع لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء في محافظة خيبر على مساحة مليون متر مربع، بهدف الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وتضمنت الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين عبر منصة “فُرص” تنفيذ مشتل زراعي للموارد الوراثية بالمدينة المنورة على مساحة (83094) مترًا مربعًا، بغرض الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية، ودعم قطاع الأنشطة الزراعية في المنطقة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى فرصة استثمارية في متنزه المدينة المنورة على مساحة (1.882.328) مترًا مربعًا، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم النشاط البيئي والسياحي والترفيهي في المنطقة.