تعقيد مساعي إثبات قدرة صاروخها على الهبوط على القمر

فشل اختبار لصاروخ سبيس إكس في تكساس

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٦ مساءً
فشل اختبار لصاروخ سبيس إكس في تكساس
المواطن - فريق التحرير

قال مراقبون إن المعزز الضخم للمرحلة الأولى من نسخة متطورة من صاروخ ستارشيب، الذي تصنعه شركة سبيس إكس، فشل في اختبار قبل فجر يوم الجمعة في ولاية تكساس الأميركية، مما قد يعقد مساعي الشركة لإثبات قدرات الصاروخ على الهبوط على سطح القمر لصالح إدارة الطيران والفضاء (ناسا).

وسجل المراقبون فشل الاختبار في مقطع فيديو، وفقا لوكالة “رويترز”.

وكانت “سبيس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك أخرجت الصاروخ المعزز المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ سوبر هيفي إلى منصة اختبار يوم الخميس في منشآت الشركة في قاعدة ستاربيس الصاروخية التابعة للشركة، قائلة إنها تعتزم اختبار أنظمة الوقود الدافع المعاد تصميمها وقوة المعزز الهيكلية.

وخلال اختبار على المنصة في حوالي الساعة الرابعة صباحًا يوم الجمعة بتوقيت وسط الولايات المتحدة، أظهر بث فيديو مباشر مكبّر من مجموعة لاب بادري، التي تراقب سبيس إكس، المعزز وهو ينثني فجأة ويطلق سحابة من الغاز من جوانبه، مما أدى إلى انفجار خارجي.

وأقرت “سبيس إكس” في بيان بما سمته “انحرافًا خلال اختبار ضغط نظام الغاز” وأفادت بعدم وقوع إصابات. وقالت سبيس إكس إن الحادث وقع قبل اختبار القوة الهيكلية للمعزز.

وأضافت الشركة: “تحتاج الفرق إلى وقت للتحقيق قبل أن نكون واثقين من السبب”.

