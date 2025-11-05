فلكية جدة: القمر البدر في أقرب مسافة له من الأرض اليوم 

تشهد سماء المملكة والوطن العربي، اليوم، اكتمال قمر شهر جمادى الأولى في أقرب مسافة له من الأرض خلال هذا العام، وهو ما يُعرف اصطلاحًا باسم “القمر العملاق”، وسيكون مرئيًا طوال الليل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن وصف القمر العملاق يُطلق على القمر عندما يكون في طور البدر الكامل، وتكون المسافة بين مركزه ومركز الأرض أقل من نحو (362,146) كيلومترًا، أما المصطلح العلمي الأدق فهو “بدر الحضيض”، أي القمر عند أقرب نقطة في مداره من الأرض -الحضيض القمري-، حين يبلغ أقرب نقطة في مداره من الأرض.

وبين أن القمر سيبلغ لحظة الاكتمال عند الساعة (04:19) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على بُعد (356,978) كيلومترًا من مركز الأرض، متزامنًا تقريبًا مع مروره بنقطة الحضيض القمري، مشيرًا إلى أن هذا القرب النسبي يجعل القمر يبدو أكبر بنحو (14%), وأكثر سطوعًا بنحو (30%) مقارنة بالبدر عند الأوج -أبعد مسافة له عن الأرض نحو (406,000) كيلومتر.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه سيشرق أقرب بدر عملاق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي الشرقي، وسيبدو في بداية ظهوره بلون برتقالي مائل إلى الأحمر، وذلك نتيجة مرور ضوئه عبر طبقات الغلاف الجوي الكثيفة والقريبة من الأفق، حيث تتسبب جزيئات الهواء والغبار وبخار الماء في بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن سطح القمر فيتشتت منه الضوء الأزرق ذي الموجة القصيرة، بينما يبقى الضوء الأحمر والأصفر الذي يعطي القمر لونه الدافئ المائل للبرتقالي، ومع ارتفاع القمر تدريجيًا في السماء وابتعاده عن الأفق تقل سماكة الغلاف الجوي التي يعبرها الضوء فيعود ليظهر بلونه الأبيض الفضي المعتاد.

يُذكر أن هذا الحدث لن يكون له أي تأثير خاص على كوكب الأرض باستثناء ظاهرتي المد والجزر، وهما ظاهرتان طبيعيتان تحدثان كل شهر عند اكتمال القمر حين تصطف الأرض والقمر والشمس على خط واحد، مما يؤدي إلى مد وجزر مرتفعين يعرفان باسم المد والجزر الربيعي.