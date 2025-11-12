Icon

فلكية جدة: ذروة شهب الثوريات الشمالية تضيء سماء المملكة 

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن ذروة زخة شهب الثوريات الشمالية ستبلغ ذروتها خلال الليلة وحتى فجر الخميس، حيث يمكن لعشاق السماء في الوطن العربي رصدها في أجواء صافية ومظلمة بعيدًا عن التلوث الضوئي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن النشاط يُتوقع أن يبدأ بعد منتصف الليل، وتحديدًا عند الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حيث يكون موضع الإشعاع – أي النقطة التي تنطلق منها الشهب ظاهريًا – على ارتفاع يُقارب 85 درجة فوق الأفق الشرقي في كوكبة الثور.

ذروة شهب الثوريات الشمالية

وأضاف أن الزخة تُعد من الزخات الهادئة نسبيًا، إذ لا يتجاوز معدلها الوسطي 5 شهب في الساعة في أفضل الظروف، لكنها معروفة بإنتاج شهب لامعة وبطيئة الحركة تُضفي مشهدًا ساحرًا لمحبي رصد السماء.

وأشار أبو زاهرة إلى أن وجود القمر في طور التربيع الأخير هذا العام سيؤثر على الرؤية، حيث سيضيء السماء خلال النصف الثاني من الليل، ما قد يحجب الشهب الخافتة ويُبقي فقط الأكثر سطوعًا مرئية بالعين المجردة.

وتُعد زخة الثوريات الشمالية جزءًا من الزخات السنوية المرتبطة بالمذنب “إنكي”، أحد أقدم المذنبات المعروفة، الذي يترك خلفه جسيمات غبارية تدخل الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع نحو 100 كيلومتر، مولّدةً خطوطًا ضوئية خلابة تزين السماء.

 

