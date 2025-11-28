فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا

تستمر ظاهرة “الليل القطبي” في مدينة أوتكياجفيك ألاسكا -أبعد مدينة شمالي الولايات المتحدة- 66 يومًا متتالية دون شروق للشمس، حيث غابت عنها الشمس في 18 نوفمبر، ولن تشرق مرة أخرى إلا في 23 يناير 2026، وتحدث كل شتاء فوق دائرة القطب الشمالي بسبب ميل محور الأرض.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه خلال فصل الشتاء، يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس وتبقى أماكن، مثل: أوتكياجفيك في الظلام لأسابيع: وعلى الرغم من أن الظلام ليس دامسًا طوال اليوم، فالمدينة تحصل على بضع ساعات من الشفق المدني الخافت يوميًا، إلا أنه امتداد طويل بلا شمس يؤثر على الحياة اليومية.

وقال: “من دون أشعة الشمس ينتج الجسم كمية أقل من فيتامين (د)، مما قد يؤثر على كل شيء من وظيفة المناعة إلى المزاج، والاكتئاب الموسمي خطر حقيقي ويعتمد العديد من السكان على العلاج بالضوء والدعم المجتمعي للتكيف مع الوضع”.

وخلُص أبو زهرة في حديثه، إلى أن هذا الظلام هو نصف القصة فقط، من منتصف مايو إلى منتصف أغسطس، حيث تتحول أوتكياجفيك إلى ظاهرة “شمس منتصف الليل” أي ضوء النهار الكامل لمدة 24 ساعة تقريبًا مدة ثلاثة أشهر هذا هو الثمن في أقصى شمال العالم: ظلام شديد يتبعه ضوء شديد”.

يذكر أنه وعلى مدار السنة الكاملة تتلقى كل نقطة على الأرض تقريبًا نفس كمية ضوء الشمس فقط تختلف الطريقة التي تتوزع بها عبر الفصول.