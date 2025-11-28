Icon

فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا Icon شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه Icon 3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران Icon مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا Icon مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية Icon ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء Icon خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر Icon خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٧ مساءً
فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تستمر ظاهرة “الليل القطبي” في مدينة أوتكياجفيك ألاسكا -أبعد مدينة شمالي الولايات المتحدة- 66 يومًا متتالية دون شروق للشمس، حيث غابت عنها الشمس في 18 نوفمبر، ولن تشرق مرة أخرى إلا في 23 يناير 2026، وتحدث كل شتاء فوق دائرة القطب الشمالي بسبب ميل محور الأرض.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه خلال فصل الشتاء، يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس وتبقى أماكن، مثل: أوتكياجفيك في الظلام لأسابيع: وعلى الرغم من أن الظلام ليس دامسًا طوال اليوم، فالمدينة تحصل على بضع ساعات من الشفق المدني الخافت يوميًا، إلا أنه امتداد طويل بلا شمس يؤثر على الحياة اليومية.

قد يهمّك أيضاً
رصد جزيرة جديدة تشكلت بفعل ذوبان نهر جليدي في ألاسكا

رصد جزيرة جديدة تشكلت بفعل ذوبان نهر جليدي في ألاسكا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية

وقال: “من دون أشعة الشمس ينتج الجسم كمية أقل من فيتامين (د)، مما قد يؤثر على كل شيء من وظيفة المناعة إلى المزاج، والاكتئاب الموسمي خطر حقيقي ويعتمد العديد من السكان على العلاج بالضوء والدعم المجتمعي للتكيف مع الوضع”.

وخلُص أبو زهرة في حديثه، إلى أن هذا الظلام هو نصف القصة فقط، من منتصف مايو إلى منتصف أغسطس، حيث تتحول أوتكياجفيك إلى ظاهرة “شمس منتصف الليل” أي ضوء النهار الكامل لمدة 24 ساعة تقريبًا مدة ثلاثة أشهر هذا هو الثمن في أقصى شمال العالم: ظلام شديد يتبعه ضوء شديد”.

يذكر أنه وعلى مدار السنة الكاملة تتلقى كل نقطة على الأرض تقريبًا نفس كمية ضوء الشمس فقط تختلف الطريقة التي تتوزع بها عبر الفصول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد