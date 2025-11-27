الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي “الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O) صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
أوضحت مدينة الملك فهد الطبيةأن التهاب المفاصل الروماتويدي يعد مرضا مناعيا مزمنا يهاجم فيه الجهاز المناعي مفاصل الجسم مسبباً ألماً والتهاباً وتورم.
وقالت مدينة الملك فهد الطبية، عبر حسابها في منصة إكس، إن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي يكون لعدة أسباب منها عوامل وراثية وجينية، العدوى الفيروسية أو البكتيرية، التدخين والسمنة، والتاريخ العائلي للمرض.
وأوضحت فهد الطبية أن أبرز الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي تشمل:
– ألم وتورم في المفاصل خصوصاً اليدين والرسغين.
– تيبّس صباحي لأكثر من ساعة.
– ضعف عام، إرهاق، فقدان وزن.
– في الحالات المتقدمة يحدث تشوه بالمفاصل وعقيدات تحت الجلد.
وينقسم علاج التهاب المفاصل الروماتويدي إلى قسمين دوائي وغير دوائي، الدوائي يعتمد على مضادات الالتهاب والكورتيزون بجرعات محدودة، بينما يعتمد القسم الغير دوائي على نمط غذا صحي وفقدان الوزن، ممارسة النشاط البدني لحسين الحركة مثل السباحة والمشي، الراحة وتنظيم الجهد والعلاج الطبيعي لتقوية العضلات وتخفيف الألم.
ألم وتيبّس وتورّم المفاصل من أبرز علامات التهاب المفاصل الروماتويدي#مدينة_الملك_فهد_الطبية#تجمع_الرياض_الصحي_الثاني pic.twitter.com/Hyc1B3Hj2T
— مدينة الملك فهد الطبية (@KFMC_RIYADH) November 27, 2025