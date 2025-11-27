Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
صحة وطب‎

فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٢ مساءً
فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
المواطن - فريق التحرير

أوضحت مدينة الملك فهد الطبيةأن التهاب المفاصل الروماتويدي يعد مرضا مناعيا مزمنا يهاجم فيه الجهاز المناعي مفاصل الجسم مسبباً ألماً والتهاباً وتورم.

وقالت مدينة الملك فهد الطبية، عبر حسابها في منصة إكس، إن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي يكون لعدة أسباب منها عوامل وراثية وجينية، العدوى الفيروسية أو البكتيرية، التدخين والسمنة، والتاريخ العائلي للمرض.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

وأوضحت فهد الطبية أن أبرز الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي تشمل:

– ألم وتورم في المفاصل خصوصاً اليدين والرسغين.

– تيبّس صباحي لأكثر من ساعة.

– ضعف عام، إرهاق، فقدان وزن.

– في الحالات المتقدمة يحدث تشوه بالمفاصل وعقيدات تحت الجلد.

وينقسم علاج التهاب المفاصل الروماتويدي إلى قسمين دوائي وغير دوائي، الدوائي يعتمد على مضادات الالتهاب والكورتيزون بجرعات محدودة، بينما يعتمد القسم الغير دوائي على نمط غذا صحي وفقدان الوزن، ممارسة النشاط البدني لحسين الحركة مثل السباحة والمشي، الراحة وتنظيم الجهد والعلاج الطبيعي لتقوية العضلات وتخفيف الألم.

