فهد بن نايف: المرونة والمواكبة مفتاح النجاح في بيئات العمل الحديثة

أكد فهد بن نايف، المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات العلاقات العامة والتسويق، أن النجاح المهني في الأسواق المعاصرة لا يعتمد فقط على المهارة التقنية أو المعرفة الأكاديمية، بل على القدرة على التكيّف وقيادة الوقت بفعالية، مشيرًا إلى أن المنافسة الحقيقية اليوم أصبحت في كيفية إدارة الذات داخل بيئة عمل متغيرة وسريعة التطور.

التفوق في بيئات العمل

وخلال مداخلة له في برنامج “استديو الصباح” على إذاعة العربية FM، أوضح فهد بن نايف أن التفوق في بيئات العمل لا يُقاس بعدد المهام المنجزة فحسب، بل بكيفية تنفيذها وجودتها، قائلًا: “النجاح يرتبط بقدرتك على قيادة وقتك، والإحاطة بمهامك معرفيًا، والتفوق الحقيقي مبني على طريقة العمل وليس على كمية العمل.”

وأشار إلى أن التميّز غالبًا ما يُكتشف من قبل المدير المباشر وليس الموظف نفسه، وذلك من خلال العلاقة التفاعلية بين الطرفين داخل منظومة المشاريع والمهام اليومية، موضحًا أن طبيعة العمل المتغيرة تجعل من التواصل والتقييم المستمرين عناصر أساسية في بناء مسيرة مهنية ناجحة.

أهم السمات في بيئات العمل الحديثة

وفي حديثه عن أهم السمات المستدامة في بيئات العمل الحديثة، شدّد فهد بن نايف على أن المرونة هي العنصر الأبرز الذي يحدد قدرة الفرد على الاستمرار والنمو في سوق متقلب، وقال: “من يملكون خبرات طويلة يواجهون صعوبة أكبر في الانتقال بين بيئات العمل الجديدة، ولهذا يجب أن يتحلى الموظف بالمرونة الكاملة وأن يكون متفاعلًا مع التغييرات المستمرة في القطاع، فالتكيف ليس مسؤولية بيئة العمل فقط، بل مسؤولية الموظف أيضًا.”

وأضاف أن الشركات الناجحة اليوم تبحث عن الكفاءات القادرة على التكيف مع التحولات الرقمية والثقافية، معتبرًا أن الذكاء المهني يكمن في سرعة فهم التوجهات الجديدة ومواكبة التقنيات وأساليب الإدارة الحديثة.

وختم فهد بن نايف حديثه بالتأكيد على أن بناء مسيرة مهنية تنافسية يتطلب تعلّمًا مستمرًا وتطويرًا ذاتيًا، بالإضافة إلى الانفتاح على أساليب العمل الجديدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في المنطقة والعالم.