Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

فوائد مضغ الطعام بشكل جيد

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
فوائد مضغ الطعام بشكل جيد
المواطن - فريق التحرير

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين بكلية الطب، د. خالد النمر، إن الوقت الطبيعي لمضغ اللقمة الواحدة يتراوح بين 8 و24 ثانية، بينما يُعد مضغها في أقل من 8 ثوانٍ نوعًا من التعجّل في تناول الطعام.

وتابع النمر عبر حسابه على منصة إكس أن المضغ الكافي للطعام يحقق 3 فوائد صحية تشمل: “زيادة الإحساس بالشبع – تقلل ارتفاع سكر ما بعد الوجبة – تقليل احتمال السمنة مستقبلًا”.

وتشير دراسات طبية معروفة في مجال التغذية والسلوك الغذائي إلى أن المضغ البطيء يعد خطوة أساسية في عملية الهضم ولا يقتصر دوره على تفتيت الطعام فقط، بل يساهم في تنظيم الشهية وتحسين استجابة الجسم للسكر بعد الوجبات.

فوائد مضغ الطعام بشكل جيد

ويؤكد خبراء التغذية أن منح الوقت الكافي للمضغ يسمح بتفعيل إفرازات اللعاب التي تبدأ من الفم، وهي مرحلة أولية تساعد المعدة والأمعاء على إتمام عملية الهضم بشكل أكثر سلاسة وكفاءة.

كما تُظهر الأبحاث أن تناول الطعام بسرعة يرتبط بزيادة احتمالات ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة، الأمر الذي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى ضعف استجابة الإنسولين وارتفاع مخاطر الإصابة بمقدمات السكري. ويعد المضغ الهادئ وسيلة فعّالة لتقليل هذا الارتفاع المفاجئ، إذ يمنح الجسم وقتًا لامتصاص الجلوكوز تدريجيًا.

إحساس أكبر بالشبع

وتشير الأدلة كذلك إلى أنه من فوائد مضغ الطعام بشكل جيد أنه يساهم في إحساس أكبر بالشبع، نتيجة تفاعل الإشارات العصبية المرتبطة بالامتلاء والتي تحتاج وقتًا أطول لتصل إلى الدماغ. وعادة ما يؤدي هذا الشعور المبكر بالشبع إلى تقليل كمية الطعام المتناول، ما يساعد على الحد من زيادة الوزن وتقليل احتمالات السمنة على المدى البعيد.

وتوضح خبرات المتخصصين في السلوك الغذائي أن تبني عادات بسيطة مثل تقليل حجم اللقمة، وتناول الطعام دون مشتتات، وإعطاء كل لقمة وقتًا كافيًا للمضغ، يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على صحة الجهاز الهضمي وتوازن الوزن وصحة القلب. وهي خطوات تُعد جزءًا من أساليب الوقاية السلوكية التي ينصح بها الأطباء للحفاظ على نمط غذائي صحي ومستقر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد