Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ صباحاً
فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

فاز الديمقراطي زهران ممداني البالغ من العمر 34 عامًا، برئاسة بلدية مدينة نيويورك، متوجًا صعودًا مذهلًا من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.

وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أمريكية، وهزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو (67 عامًا)، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية.

قد يهمّك أيضاً
800 ألف من سكان نيويورك يستعدون للمغادرة إذا فاز ممداني

800 ألف من سكان نيويورك يستعدون للمغادرة إذا فاز ممداني

وكانت الحملة الانتخابية بمثابة منافسة بين الأجيال والأيديولوجيات في الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

800 ألف من سكان نيويورك يستعدون للمغادرة إذا فاز ممداني
العالم

800 ألف من سكان نيويورك يستعدون للمغادرة...

العالم