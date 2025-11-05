فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك

فاز الديمقراطي زهران ممداني البالغ من العمر 34 عامًا، برئاسة بلدية مدينة نيويورك، متوجًا صعودًا مذهلًا من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.

وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أمريكية، وهزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو (67 عامًا)، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية.

وكانت الحملة الانتخابية بمثابة منافسة بين الأجيال والأيديولوجيات في الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.