فوز مثير لـ الأهلي على الاتحاد في دوري روشن

تغلب فريق الأهلي على مستضيفه الاتحاد بهدف وحيد، ضمن منافسات قمة الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”، التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الأهلي يفوز على الاتحاد

وسجل هدف المواجهة الوحيد عند الدقيقة الـ(55) عن طريق اللاعب رياض محرز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى (16) نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ(11) بالمركز الثامن.