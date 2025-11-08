فوز مثير لـ الأهلي على الاتحاد في دوري روشن

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تغلب فريق الأهلي على مستضيفه الاتحاد بهدف وحيد، ضمن منافسات قمة الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”، التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وسجل هدف المواجهة الوحيد عند الدقيقة الـ(55) عن طريق اللاعب رياض محرز.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى (16) نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ(11) بالمركز الثامن.