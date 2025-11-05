زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
فيديو.. نمر عملاق يهاجم امرأة خارج منزلها
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم نمر عملاق على امرأة خارج منزلها في إحدى الدول الآسيوية.
وظهر خلال المقطع، امرأة تحاول إغلاق باب منزلها من الخارج، وفوجئت بنمر عملاق خلف الباب الحديدي، ولم تحرك ساكنا مخافة هجوم النمر عليها.
وفجأة سارعت المرأة بالدخول للمنزل بعد هجوم مباغت من النمر، إلا أن المرأة نجت بأعجوبة.
Tiger Attacks Woman Outside Home at Night CCTV Footage 🐅 pic.twitter.com/AZEb0ZuXcM
— Lambe Random (@LambeRandom) November 4, 2025