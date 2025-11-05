Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
منوعات
نجت بأعجوبة

فيديو.. نمر عملاق يهاجم امرأة خارج منزلها

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٦ مساءً
فيديو.. نمر عملاق يهاجم امرأة خارج منزلها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فيديو.. نمر عملاق يهاجم امرأة خارج منزلها

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم نمر عملاق على امرأة خارج منزلها في إحدى الدول الآسيوية.

قد يهمّك أيضاً
نمر يعض ذراع امرأة في حديقة حيوان أسترالية

نمر يعض ذراع امرأة في حديقة حيوان أسترالية

فيديو مشاركة النمر الأكل مع أشخاص تم تصويره خارج السعودية

فيديو مشاركة النمر الأكل مع أشخاص تم تصويره خارج السعودية

نمر يهاجم امرأة

وظهر خلال المقطع، امرأة تحاول إغلاق باب منزلها من الخارج، وفوجئت بنمر عملاق خلف الباب الحديدي، ولم تحرك ساكنا مخافة هجوم النمر عليها.

وفجأة سارعت المرأة بالدخول للمنزل بعد هجوم مباغت من النمر، إلا أن المرأة نجت بأعجوبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد