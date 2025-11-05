فيديو.. نمر عملاق يهاجم امرأة خارج منزلها

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم نمر عملاق على امرأة خارج منزلها في إحدى الدول الآسيوية.

نمر يهاجم امرأة

وظهر خلال المقطع، امرأة تحاول إغلاق باب منزلها من الخارج، وفوجئت بنمر عملاق خلف الباب الحديدي، ولم تحرك ساكنا مخافة هجوم النمر عليها.

وفجأة سارعت المرأة بالدخول للمنزل بعد هجوم مباغت من النمر، إلا أن المرأة نجت بأعجوبة.