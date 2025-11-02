فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير وظائف شاغرة في شركة جسارة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية الأمن والحماية تقيم محاضرة لمنسوبيها بإشراف إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.