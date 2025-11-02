Icon

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.

