فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.