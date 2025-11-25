Icon

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٥ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

