فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية بريطانيا

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١١ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية بريطانيا
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.

إقرأ المزيد