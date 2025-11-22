فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيري خارجية مصر وفرنسا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) بمدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن المنطقة، والجهود المشتركة حيالها.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) بمدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعياتها الأمنية والإنسانية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا فيصل بن فلاح الحربي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.