قتلى بتحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل في أمريكا

قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون بعد تحطم طائرة شحن تابعة لشركة “يو بي إس” UPS، أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي إلى هاواي.
وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، إن الطائرة وهي من طراز “مكدونيل دوغلاس إم دي-11” كانت متجهة إلى هاواي، تحطمت وأسفرت عن قتلى وجرحى.
وأفاد حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، أنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى والجرحى.
وقال في تحديث على “إكس”: “عناصر الإطفاء موجودون في الموقع ويعملون على إخماد الحريق ومواصلة التحقيق”.
وقالت شركة “يو بي إس” في بيان، إن ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا في الطائرة وقت الحادثة، مشيرة إلى أنها لم تتأكد بعد من “وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية”.
ولفت بيشير إلى أن حالة أفراد الطاقم الثلاثة غير معروفة قائلاً إنه قلق بشأنهم، فيما بدأت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادثة.