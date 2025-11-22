قتلى جراء انهيار منجم في إسبانيا

لقي شخصان من عمال المناجم مصرعهما إثر انهيار نفق بمنجم للفحم شمال غرب إسبانيا، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد أنفاق المنجم الواقع بالقرب من بلدة “فيجا دي رينجوس” في منطقة “أستورياس” قد انهار على بعد نحو 1.5 كيلومتر من المدخل. ولم تذكر أسباب انهيار المنجم.