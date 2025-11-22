قتلى جراء انهيار منجم في إسبانيا

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
لقي شخصان من عمال المناجم مصرعهما إثر انهيار نفق بمنجم للفحم شمال غرب إسبانيا، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية اليوم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد أنفاق المنجم الواقع بالقرب من بلدة “فيجا دي رينجوس” في منطقة “أستورياس” قد انهار على بعد نحو 1.5 كيلومتر من المدخل. ولم تذكر أسباب انهيار المنجم.