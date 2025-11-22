Icon

قتلى جراء انهيار منجم في إسبانيا

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٣ مساءً
قتلى جراء انهيار منجم في إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

لقي شخصان من عمال المناجم مصرعهما إثر انهيار نفق بمنجم للفحم شمال غرب إسبانيا، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد أنفاق المنجم الواقع بالقرب من بلدة “فيجا دي رينجوس” في منطقة “أستورياس” قد انهار على بعد نحو 1.5 كيلومتر من المدخل. ولم تذكر أسباب انهيار المنجم.

