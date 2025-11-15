الزكاة: هذه المنتجات مُعفاة من الرسوم الجمركية

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، أن قطع الكمبيوتر مُعفاة من الرسوم الجمركية.

الإعفاء من الرسوم الجمركية

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس أن قطع الحاسب الآلي، مُعفاة من الرسوم الجمركية، ويتم فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي على جميع الواردات قدره (0.15%) من قيمة البضاعة شامل رسوم الشحن والتأمين.

وأكدت الهيئة، أن ذلك يكون بحد أدنى 15 ريال سعودي وبحد أقصى 500 ريال سعودي، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.