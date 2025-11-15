الزكاة: هذه المنتجات مُعفاة من الرسوم الجمركية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، أن قطع الكمبيوتر مُعفاة من الرسوم الجمركية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس أن قطع الحاسب الآلي، مُعفاة من الرسوم الجمركية، ويتم فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي على جميع الواردات قدره (0.15%) من قيمة البضاعة شامل رسوم الشحن والتأمين.
وأكدت الهيئة، أن ذلك يكون بحد أدنى 15 ريال سعودي وبحد أقصى 500 ريال سعودي، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
