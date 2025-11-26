“كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز

تعيش مدينة الخبر هذه الأيام أجواء منافسات كأس نادي الصقور السعودي 2025 التي ينظمها النادي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتمتد فعالياتها حتى 30 نوفمبر الجاري قرب شاطئ نصف القمر، فيما تحتضن قاعات مركز الظهران إكسبو الفعاليات المصاحبة خلال الفترة المسائية، وسط حضور لافت من الزوار والصقّارين والمهتمين بمنافسات الملواح.

وشهد اليوم الثالث مشاركة واسعة تجاوزت حاجز المئة متسابق في منافسات الملواح، التي شملت فئات مثلوث جير فرخ، ومثلوث جير قرناس، وجير بيور فرخ، وجير بيور قرناس، وحر فرخ، وحر قرناس، وسط تنافس بين المشاركين وتفاعل كبير من الجمهور في منطقة السباق.

وحضر الشاب محمد منصور الدوسري إلى المدرجات لمتابعة مجريات المنافسات، معبِّرًا عن إعجابه بالتنظيم ودقة إدارة الأشواط، لافتًا إلى أن حضوره أتاح له فهمًا أعمق لآليات المشاركة ومتطلبات تدريب الصقور، مبينًا أن تجربة المشاهدة دفعته للتفكير في دخول المنافسات خلال الأعوام المقبلة بعد ما شاهده من مستويات قوية وانضباط ميداني.

كما حضر الصقّار السابق محيّا عمر العتيبي، الذي أعرب عن سعادته بإقامة الكأس في المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن هذه الفعالية أحيت رغبته في العودة بعد غياب امتد لأكثر من خمسة عشر عامًا عن امتلاك الصقور وممارسة القنص، مضيفًا أن زيارته للفعاليات المصاحبة أتاحت له الاطلاع على الأجنحة المشاركة، ومنها جناح أسلحة الصيد، موضحًا أن تنوع المعروضات وتنظيم الأركان يعكسان اهتمام النادي بتطوير التجربة وتوسيع خيارات الهواة والزوار.

يشار إلى أن كأس نادي الصقور السعودي خصصت جوائز للفائزين بأشواط مسابقة الملواح تتجاوز عشرة ملايين ريال، مخصصة للصقارين السعوديين الفائزين بالمراكز العشرة الأولى من كل شوط.