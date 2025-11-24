Icon

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة Icon كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ Icon ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض Icon 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نظّم كأس الصقور السعودي 2025، اليوم، ستة أشواط لفئة الهواة ضمن مسابقة الملواح، التي تُقام في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية.
ويتنافس الصقارون على جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال تُوزَّع على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة البالغة 48 شوطًا.

وبدأت أشواط اليوم بشوط مثلوث جير فرخ للهواة، وحصد المركز الأول الصقار يوسف بن حمد آل مستنير بصقره (ترشيح) محققًا زمن 15.434 ثانية.

قد يهمّك أيضاً
جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025

جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025

انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر بتتويج 60 صقارًا فائزًا

انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر بتتويج 60 صقارًا فائزًا

وفاز بالمركز الأول في شوط مثلوث جير قرناس للهواة الصقار محمد عبدالله عبدالهادي القحطاني بصقره (جري)، محققًا زمن 15.218 ثانية.

أما شوط جير بيور فرخ (هواة)، ففاز بالمركز الأول الصقار سلطان راشد محمد الدوسري بصقره (حضور)، محققًا زمن 15.493 ثانية.

وفي شوط جير بيور قرناس (هواة) حصد المركز الأول الصقار مشاري بن فهد بدر العرادي بصقره (بدران)، قاطعًا مسافة الملواح بزمن 14.516 ثانية.

وفي شوط حر فرخ (هواة) ظفر بالمركز الأول الصقار عبدالله بن مهدي بن مبارك آل سالم بصقره (الحنيش)، بزمن بلغ 14.805 ثانية، فيما حصد المركز الأول في شوط حر قرناس (هواة) الصقار سالم بن سعود الغيثاني المري بصقره (موفق)، محققًا زمن 15.204 ثانية.

يشار إلى أن فعاليات الكأس تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتصاحبها فعاليات متنوعة تُقام خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو، تشمل متحف شلايل، ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يُقام للمرة الأولى خارج مدينة الرياض، ومنطقة للتراث والحرف اليدوية، وعروضًا أدائية تراثية، وغيرها من الفعاليات والتجارب الثرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025
السعودية اليوم

جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور...

السعودية اليوم
8 فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران
السعودية اليوم

8 فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي...

السعودية اليوم
انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر بتتويج 60 صقارًا فائزًا
السعودية اليوم

انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر...

السعودية اليوم