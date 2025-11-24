كأس نادي الصقور 2025 يُمهِّد الطريق لمشاركة الصقارين في مهرجان الملك عبدالعزيز

تسهم منافسات كأس نادي الصقور السعودي 2025 في تمهيد الطريق أمام الصقارين المحليين للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المهرجان الأكبر من نوعه عالميًا من حيث عدد الصقور المشاركة.

ومع انطلاق فعاليات الكأس في المنطقة الشرقية، تتجه أنظار الصقارين نحو هذه البطولة بوصفها اختبارًا حقيقيًا لقدراتهم وتجهيزاتهم قبل خوض المنافسات الكبرى في ديسمبر المقبل، والمنافسة على الجوائز والألقاب، لا سيما لقب سيف وشلفا الملك.

وتُشكّل “منافسات كأس نادي الصقور السعودي”، التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري – بيئة تنافسية عالية المستوى، عبر 48 شوطًا مخصصة للصقارين المحليين ضمن مسارين: هما مسار الهواة والملاك، ومسار المحترفين والنخبة.

وتغطي المنافسات الفئات (الحر، الشاهين، جير شاهين، تبع جير، مثلوث جير، جير بيور بجميع خلطاته)، لفئتي الفرخ والقرناس، مع اشتراطات دقيقة تعكس معايير أداء عالية، حيث تمنح البطولة جوائز إجمالية تتجاوز 10 ملايين ريال تُوزع على المراكز العشرة الأولى في كل شوط، بما يجعلها من أبرز محطات الاختبار الفعلي للصقارين قبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز.

وتُمثل أشواط مسابقة الملواح التي تُقام في مدينة الخبر بالقرب من شاطئ نصف القمر، فرصة للصقارين لاختبار مستوى تدريب صقورهم في ظروف منافسة حقيقية، سواءً من حيث السرعة أو دقة الاتجاه أو قابلية التحكم أثناء الطيران والملواح، وهي معايير تُعتمد أيضًا في مهرجان الملك عبدالعزيز.

ومن خلال هذا المستوى من التنافس، يتمكن الصقارون من قياس جاهزية صقورهم، وتطوير خطط التدريب، ومعالجة أي جوانب فنية قبل الانتقال إلى المهرجان العالمي، الذي يشهد مشاركة واسعة من أفضل الصقارين السعوديين والدوليين.

وتحتضن الفعاليات المصاحبة في مركز الظهران إكسبو مجموعة من التجارب الثقافية والتدريبية التي تُثري الجمهور، من أبرزها متحف شلايل الرقمي الذي يقدم محتوى تفاعليًا حول الصقور ومهارات تدريبها، وفعالية الدعو التفاعلية التي تستعرض أساليب التدريب وأدوات الصقارة، وجلسات الموروث والحرف اليدوية التي تقدم عروضًا حية لحرف الصقارة وتاريخ الممارسات المرتبطة بها، ومنطقة صقار المستقبل التي تُعنى بتعريف الأطفال بأساسيات الصقارة ومهارات التعامل مع الصقر، حيث تشكل هذه المنصات مساحة معرفية تُسهم في رفع الوعي بالموروث، خصوصًا لدى النشء والجيل الجديد.

وتأتي “كأس نادي الصقور” ضمن نهج متسلسل من الفعاليات التي يقيمها نادي الصقور السعودي سنويًا، وتُعد حلقة وصل مهمة في الطريق نحو مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ حيث تمنح البطولة الصقارين فرصة للتدرج في مستويات المنافسة، بدءًا من سباقات محلية دقيقة وصولًا إلى منصة عالمية تستقطب نخبة الصقارين من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ينطلق في 25 ديسمبر المقبل، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بكأس النادي، الذي يُخصص أشواطًا للهواة المحليين الذين لم يحصلوا على 70 نقطة في آخر موسمين من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، أما أشواط الملاك المحليين فهي مخصصة للذين لم يحصلوا على 40 نقطة في آخر موسمين في أشواط المحترفين، أو الحاصلين على 70 نقطة فأكثر في أشواط الهواة في آخر موسمين من المهرجان.