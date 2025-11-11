Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار

كبار القدر

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٠ مساءً
كبار القدر
بقلم: متعب الشهري

مواضيع ذات علاقة

في حياتنا اليومية، نبحث دائمًا عن آخر الأخبار وكل ما هو جديد ومثير، هاربين بذلك من نمط الحياة الهادئة الطبيعية، وهذا حال كثير من الناس.

لكنني وجدت فئة من المجتمع ما زالت تعيش الحياة الطبيعية بكل تفاصيلها منذ بزوغ الفجر حتى حلول الظلام، وهم (كبار القدر).

قد يهمّك أيضاً
البلديات والإسكان: أكثر من 13 ألف مسجل في الراصد المعتمد خلال أسبوع من إطلاقها

البلديات والإسكان: أكثر من 13 ألف مسجل في الراصد المعتمد خلال أسبوع...

مُحافظ الأحساء يستقبل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة

مُحافظ الأحساء يستقبل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة

وهذا المصطلح الذي يليق بهم، ليس كما يُطلق عليهم عادةً (كبار السن)، فهم كبار القدر حقًا، عاشوا حياتهم بطريقتهم، لا حياة غيرهم.

لا يشغلون أنفسهم بتفاهات العصر الحديث من أخبار المشاهير وآخر صيحات الموضة وما إلى ذلك.

لقد أعجبت منذ صغري بطريقة عيشهم البسيطة، التي تمثل جوهر الحياة الطبيعية بكل معانيها.

يبدأ يومهم مع أذان الفجر، وينتهي بعد صلاة العشاء، يصبّون كامل اهتمامهم على الأسرة، ويحرصون على صلاح حال أفرادها في الدين والدنيا.

ومن أبسط حقوقهم أن نكرمهم بلقب (كبار القدر)، وهي مبادرة رائعة لو طُبقت بيننا كمجتمع، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام.

والحقيقة أنني لاحظت، وللأسف الشديد، أن كثيرًا من الناس لا يتعاملون مع كبار القدر بما يليق بمكانتهم، فيُهمِلون جانبهم وينسون قدرهم.

كبير القدر يسعد عندما نأخذ برأيه في الأمور، ونُصغي إليه باهتمام، ونجلس معه، فهذا يمنحه قيمة ذاتية كبيرة، ويشعره بأهميته في زمنٍ أصبح فيه البعيد أقرب من القريب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة المدينة المنورة تُصدر 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة بلدي
السعودية اليوم

أمانة المدينة المنورة تُصدر 6 آلاف رخصة...

السعودية اليوم
ذروة زخة شهب “الثوريات” تزين سماء السعودية مساء اليوم
السعودية اليوم

ذروة زخة شهب “الثوريات” تزين سماء السعودية...

السعودية اليوم
المشاريع الأولى القابضة ترسخ ريادتها في سيتي سكيب جلوبال الرياض 2025
آخر الاخبار

المشاريع الأولى القابضة ترسخ ريادتها في سيتي...

آخر الاخبار
“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في قطاع غزة
السعودية اليوم

“سلمان للإغاثة” يسلّم دفعة جديدة من المساعدات...

السعودية اليوم
خلال أسبوع.. المنافذ الجمركية تسجل 1441 حالة ضبط
السعودية اليوم

خلال أسبوع.. المنافذ الجمركية تسجل 1441 حالة...

السعودية اليوم
تطوير 71 موقعًا وجهة تاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

تطوير 71 موقعًا وجهة تاريخية في مكة...

السعودية اليوم
الرنين المغناطيسي يكشف أمراض القلب الخفية
حصاد اليوم

الرنين المغناطيسي يكشف أمراض القلب الخفية

حصاد اليوم
فيصل بن فرحان يصل كندا للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يصل كندا للمشاركة في...

السعودية اليوم