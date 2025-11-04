Icon

كلية الملك فهد تستقبل الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٩ مساءً
كلية الملك فهد تستقبل الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية
المواطن - واس

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (69) لحملة شهادة الثانوية العامة، وذلك بعد إعلان قبولهم النهائي.

وكانت الكلية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل التعليمية، والخدمات المساندة.

