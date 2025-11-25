كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC

شهد كورنيش جدة مساء اليوم، مسيرة ترحيبية للسيارات المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات WRC، “رالي السعودية 2025″، بدعم من جميل لرياضة المحركات، في مشهد احتفالي استقطب حضورًا جماهيريًا واسعًا، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.



وانطلقت السيارات المشاركة في الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات، الذي يقام للمرة الأولى في المملكة، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية، من منطقة الصيانة متجهةً إلى واجهة روشن البحرية، ضمن استعراض مميز يُعد من أبرز الفعاليات المصاحبة للرالي، إذ شكلت المسيرة فرصة استثنائية لعشاق رياضة المحركات لمشاهدة أبرز السائقين والفرق المشاركة، والالتقاء بهم في أجواء احتفالية تعكس مكانة جدة كونها وجهة رائدة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.