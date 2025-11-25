وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
شهد كورنيش جدة مساء اليوم، مسيرة ترحيبية للسيارات المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات WRC، “رالي السعودية 2025″، بدعم من جميل لرياضة المحركات، في مشهد احتفالي استقطب حضورًا جماهيريًا واسعًا، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.
وانطلقت السيارات المشاركة في الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات، الذي يقام للمرة الأولى في المملكة، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية، من منطقة الصيانة متجهةً إلى واجهة روشن البحرية، ضمن استعراض مميز يُعد من أبرز الفعاليات المصاحبة للرالي، إذ شكلت المسيرة فرصة استثنائية لعشاق رياضة المحركات لمشاهدة أبرز السائقين والفرق المشاركة، والالتقاء بهم في أجواء احتفالية تعكس مكانة جدة كونها وجهة رائدة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.