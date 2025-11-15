Icon

خلال 9 أشهر من 2025

كوريا تسجّل عجزًا ماليًا بقيمة 69.4 مليار دولار

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٤ مساءً
كوريا تسجّل عجزًا ماليًا بقيمة 69.4 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

سجلت كوريا الجنوبية، عجزًا ماليًا تجاوز 102 تريليون وون أي ما يعادل 69.4 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وأظهرت بيانات الوزارة المالية الكورية اليوم أن الميزان المالي المدار سجل عجزًا قدره 102.4 تريليون وون في الفترة نفسها، ما يجعله ثاني أكبر عجز مسجل للفترة من يناير إلى سبتمبر منذ عام 2020.

وفيما يخص الإيرادات، شهدت البلاد نموًا قدره 41.4 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 480.7 تريليون وون، منها 289.6 تريليون وون إيرادات ضريبية، بزيادة سنوية قدرها 34.3 تريليون وون, فيما ارتفعت النفقات بمقدار 51.9 تريليون وون لتصل إلى 544.2 تريليون وون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

