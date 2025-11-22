Icon

صحة وطب‎

كيف يحمي المشي الدماغ من الزهايمر

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

كشفت دراسة علمية أن قطع خمسة آلاف خطوة في اليوم ربما يقلل من التغيرات البيولوجية السلبية التي تطرأ على المخ جراء الإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضح الفريق العلمي من عدة مؤسسات بحثية، مثل كلية طب هارفارد ومعهد ساني بروك للأبحاث وجامعة تورونتو ومعهد بانر لدراسات الزهايمر وغيرها، أن السير خمسة آلاف خطوة يومياً يقلل تراكم بروتين تاو، وهو أحد العناصر الرئيسية لمرض الزهايمر، حيث تنتشر هذه البروتينات في المخ مع تقدم المرض، مما يؤدي إلى تدهور الذاكرة والوظائف الإدراكية.

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “الطبيعة” المتخصصة في الأبحاث العلمية، زهاء 300 شخص بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 90 عاماً ممن تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر في فترة ما قبل المرحلة السريرية، التي تظهر فيها الأعراض بشكل واضح على المرضى.

وفي إطار الدراسة، كان المتطوعون يرتدون جهازاً لقياس عدد الخطوات مع إجراء فحص للمخ لتحديد معدلات تراكم بروتينات تاو وتكتلات الأميلويد التي تعتبر أيضاً من مسببات الزهايمر، مع إخضاعهم لاختبارات سنوية لقياس كفاءة الذاكرة.
وتبين من الدراسة أن المتطوعين الذين يقطعون مسافات أطول تتراوح ما بين خمسة إلى سبعة آلاف خطوة يوميا تقل لديهم بروتينات تاو ويحتفظون بقدراتهم العقلية لفترة أطول، بل أن المتطوعين الذين كانوا يسيرون ثلاثة آلاف خطوة يومياً فقط أيضاً تراجعت لديهم الاعراض المرضية.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث العلمية عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم إن السير خمسة آلاف خطوة في اليوم هو هدف قابل للتحقيق بالنسبة للبالغين من كبار السن، وقد أصبح من السهل حاليا متابعة عدد الخطوات التي يقطعها كل فرد بفضل وسائل القياس الإلكترونية الحديثة مثل الساعات الذكية على سبيل المثال.

