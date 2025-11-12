Icon

بدعم الهيئة السعودية للسياحة .. وخلال منتدى "TOURISE" في الرياض

لأول مرة بالمملكة.. طيران ناس يطلق مبادرة “تجارب سعودية” لتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز السياحة

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، إطلاق مبادرة “تجارب سعودية” بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، خلال منتدى “TOURISE” الذي يقام في الرياض من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، لتمكين المسافرين والزوار من حجز تجارب سياحية فريدة داخل السعودية من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق طيران ناس، بما يسهم في تعزيز السياحة السعودية وإيجاد فرص اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة.

وتستهدف المبادرة أن تكون منصة تربط كافة مزودي التجارب السياحية في مختلف الوجهات السعودية مع المسافرين والزوار الراغبين بالتعرف على الثقافة السعودية، عبر مجموعة من التجارب الفريدة والمتميزة مثل : جولات التاريخ الاسلامي، وزيارة أهم المعالم مثل مزارع البن والمانجو والتمور والنخيل مع العائلات المحلية، وحضور الألعاب الشعبية بالمناطق والتعرف على الحرف الأصيلة في المجتمع مثل حرف النسيج والبشوت ، وتجارب الأكلات الشعبية، والرياضات مثل التسلق، أو الغوص والتطعيس، والصيد، ، والمشاركة في صناعة الفخار مع الحرفيين، وزيارة المواقع التاريخية ووسط البلد، والاقامة في المنازل الريفية.

وينسجم إطلاق هذه المبادرة مع رؤية طيران ناس لتمكين المسافرين من استكشاف المملكة بطرق جديدة ومبتكرة، خاصة وأن “التجارب السعودية” ستسهم في توفير فرص اقتصادية للشباب والحرفيين المحليين وتعزيز الوعي بالهوية الثقافية والتراثية السعودية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام طيران ناس بتبني مبادرات ذا أثر مستديم على المجتمع والاقتصاد والبيئة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية متنوعة التجارب.
وسيتم إطلاق مبادرة “تجارب سعودية” ضمن مجموعة خدمات عطلات طيران ناس حيث ستكون الخدمة فعالة خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع مزودي التجارب السعوديين.

