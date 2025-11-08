لافروف: نستعد لتجربة نووية تنفيذًا لأوامر بوتين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت، أن العمل جار على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين، الذي صدر الأسبوع الماضي، والقاضي بإعداد مقترحات بشأن إمكانية إجراء تجربة نووية روسية محتملة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “تاس”.

وفي إطار متصل، أوضح لافروف للصحفيين أن موسكو لم تتلق بعد أي توضيحات من واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استئناف التجارب النووية.

الاستعداد لتجربة نووية

وأثارت تصريحات ترامب، التي أدلى بها أواخر أكتوبر، جدلا واسعا بعدما أعلن توجيهه لوزارة الحرب (البنتاغون) للبدء “فورا” في اختبار الأسلحة النووية “على قدم المساواة” مع دول مثل روسيا والصين، مدعياً أن تلك الدول تجري اختبارات غير معلنة.

ورغم أن وزير الطاقة الأميركي سارع لاحقا إلى توضيح الأمر، مؤكداً أن الاختبارات الأميركية ستقتصر على الفحوصات غير النووية لضمان سلامة مكونات الأسلحة، فإن إعلان ترامب قد زاد من حدة التوتر النووي العالمي.

وقد جاء الرد المباشر من موسكو، حيث أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإعداد مقترحات مضادة لاستئناف التجارب الروسية إذا مضت واشنطن قدماً في خطتها، مما يهدد بتفكيك التجميد الفعلي للتجارب النووية المستمر منذ عقود.