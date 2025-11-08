لافروف: نستعد لتجربة نووية تنفيذًا لأوامر بوتين

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت، أن العمل جار على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين، الذي صدر الأسبوع الماضي، والقاضي بإعداد مقترحات بشأن إمكانية إجراء تجربة نووية روسية محتملة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “تاس”.
وفي إطار متصل، أوضح لافروف للصحفيين أن موسكو لم تتلق بعد أي توضيحات من واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استئناف التجارب النووية.
وأثارت تصريحات ترامب، التي أدلى بها أواخر أكتوبر، جدلا واسعا بعدما أعلن توجيهه لوزارة الحرب (البنتاغون) للبدء “فورا” في اختبار الأسلحة النووية “على قدم المساواة” مع دول مثل روسيا والصين، مدعياً أن تلك الدول تجري اختبارات غير معلنة.
ورغم أن وزير الطاقة الأميركي سارع لاحقا إلى توضيح الأمر، مؤكداً أن الاختبارات الأميركية ستقتصر على الفحوصات غير النووية لضمان سلامة مكونات الأسلحة، فإن إعلان ترامب قد زاد من حدة التوتر النووي العالمي.
وقد جاء الرد المباشر من موسكو، حيث أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإعداد مقترحات مضادة لاستئناف التجارب الروسية إذا مضت واشنطن قدماً في خطتها، مما يهدد بتفكيك التجميد الفعلي للتجارب النووية المستمر منذ عقود.