لجنة الانضباط تغرم موسى ديمبلي 10 آلاف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتغريم لاعب نادي الاتفاق موسى ديمبلي مبلغ 10 آلاف ريال، كعقوبة إضافية إلى جانب الإيقاف التلقائي الناتج عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة فريقه أمام الحزم، التي أُقيمت في 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن العقوبة جاءت بعد ثبوت مخالفة اللاعب للمادة (48-1-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، إثر قيامه باللعب العنيف تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس، وفقًا لتقرير حكم المباراة.
وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف، استنادًا إلى المادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.
