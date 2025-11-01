Icon

لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا Icon الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة Icon خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69 Icon غش وكذب.. الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه المظلم للبشرية Icon المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟ Icon حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
البالغ من العمر 120 عاماً

لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤١ مساءً
لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استذكر الشيخ يحيى محمد بالقرون شيخ قبيلة الأحلاف من قلوة والبالغ من العمر قرابة 120 عامًا موقف ولفتة طيبة عالقة بذهنه قبل أكثر من 80 عاماً مع سماحة مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة والمعاهد العلمية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله حينما فقد شهادة ابنه التي تؤهله لدخول المعهد العلمي والتي لم يوقعها سوى المفتي “آل الشيخ”.. ويقول أنتم يا آل الشيخ أهل الطيب ومباركين ومواقفكم لن تنسى.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لمنزله بمحافظة قلوة خلال جولته التفقدية التي قام بها لمنطقة الباحة للوقوف على احتياجات المواطنين والمقيمين من خدمات وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذًا للتوجيهات القيادة الرشيدة والتي لم تقتصر على مرافق الوزارة بل شملت زيارة عدد من المشايخ والأعيان والمواطنين، ولاقت رضى واستحسان الجميع.

قد يهمّك أيضاً
سماحة المفتي: اغتنموا رمضان بالطاعات واحذروا الانشغال بوسائل الترفيه

سماحة المفتي: اغتنموا رمضان بالطاعات واحذروا الانشغال بوسائل الترفيه

سماحة المفتي يستقبل الشيخ عبدالله الجهني

سماحة المفتي يستقبل الشيخ عبدالله الجهني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد