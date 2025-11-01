لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا

استذكر الشيخ يحيى محمد بالقرون شيخ قبيلة الأحلاف من قلوة والبالغ من العمر قرابة 120 عامًا موقف ولفتة طيبة عالقة بذهنه قبل أكثر من 80 عاماً مع سماحة مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة والمعاهد العلمية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله حينما فقد شهادة ابنه التي تؤهله لدخول المعهد العلمي والتي لم يوقعها سوى المفتي “آل الشيخ”.. ويقول أنتم يا آل الشيخ أهل الطيب ومباركين ومواقفكم لن تنسى.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لمنزله بمحافظة قلوة خلال جولته التفقدية التي قام بها لمنطقة الباحة للوقوف على احتياجات المواطنين والمقيمين من خدمات وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذًا للتوجيهات القيادة الرشيدة والتي لم تقتصر على مرافق الوزارة بل شملت زيارة عدد من المشايخ والأعيان والمواطنين، ولاقت رضى واستحسان الجميع.