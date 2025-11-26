لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة

عاشت منطقة الباحة خلال إجازة الخريف أجواءً استثنائية، بعد أن أحاط الضباب الكثيف قمم جبال السراة، وتسلّل عبر المدرجات الزراعية والطرقات الجبلية، ليصنع لوحات طبيعية خلابة جذبت أنظار الزوّار والمصطافين.

وتوشّحت مرتفعات الباحة، ومتنزّه رغدان، ومتنزّه الأمير حسام، وطريق عقبة الباحة، برداء ضبابي كثيف زاد جمال المشهد، في وقت شهدت فيه المنطقة حركة سياحية نشطة، وحرص الزائرون على التقاط الصور وتوثيق اللحظات البديعة التي امتزج فيها الضباب بالخضرة والارتفاعات.



وأوضح عدد من مرتادي المواقع السياحية أن الضباب شكّل تجربةً فريدة هذا الموسم، إذ أضفى على الأجواء لمسةً بصريةً آسرة، خصوصًا عند ساعات الصباح الباكر وعند المساء، عندما تتداخل خيوط الضوء مع السحب الهابطة.

وتُعدّ منطقة الباحة إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة خلال مواسم الأمطار والخريف، لما تمتاز به من تضاريس شاهقة، وغابات كثيفة، إلى جانب البنية التحتية السياحية التي تهيئ للزوّار أجواءً مريحة للاستمتاع بالمشهد الجمالي ونقاط الإطلالة المنتشرة على امتداد المرتفعات.

واستقطبت طرق العقاب والمتنزهات المرتفعة خلال الأيام الماضية أعدادًا كبيرة من العائلات ومحبي التصوير، الذين أبدوا إعجابهم بما تزخر به المنطقة من تنوّع طبيعي يعكس جمال الضباب، ويمنح الزائر تجربةً سياحيةً مختلفة خلال موسم الخريف.