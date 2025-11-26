Icon

لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة Icon ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية Icon مصرع 5 أشخاص بانفجار مستودع شمال غربي سوريا Icon سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان Icon خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة Icon الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا Icon عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني Icon تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك Icon صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه Icon الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعكس تنوّع المنطقة البيئي والسياحي

لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عاشت منطقة الباحة خلال إجازة الخريف أجواءً استثنائية، بعد أن أحاط الضباب الكثيف قمم جبال السراة، وتسلّل عبر المدرجات الزراعية والطرقات الجبلية، ليصنع لوحات طبيعية خلابة جذبت أنظار الزوّار والمصطافين.
وتوشّحت مرتفعات الباحة، ومتنزّه رغدان، ومتنزّه الأمير حسام، وطريق عقبة الباحة، برداء ضبابي كثيف زاد جمال المشهد، في وقت شهدت فيه المنطقة حركة سياحية نشطة، وحرص الزائرون على التقاط الصور وتوثيق اللحظات البديعة التي امتزج فيها الضباب بالخضرة والارتفاعات.


وأوضح عدد من مرتادي المواقع السياحية أن الضباب شكّل تجربةً فريدة هذا الموسم، إذ أضفى على الأجواء لمسةً بصريةً آسرة، خصوصًا عند ساعات الصباح الباكر وعند المساء، عندما تتداخل خيوط الضوء مع السحب الهابطة.
وتُعدّ منطقة الباحة إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة خلال مواسم الأمطار والخريف، لما تمتاز به من تضاريس شاهقة، وغابات كثيفة، إلى جانب البنية التحتية السياحية التي تهيئ للزوّار أجواءً مريحة للاستمتاع بالمشهد الجمالي ونقاط الإطلالة المنتشرة على امتداد المرتفعات.
واستقطبت طرق العقاب والمتنزهات المرتفعة خلال الأيام الماضية أعدادًا كبيرة من العائلات ومحبي التصوير، الذين أبدوا إعجابهم بما تزخر به المنطقة من تنوّع طبيعي يعكس جمال الضباب، ويمنح الزائر تجربةً سياحيةً مختلفة خلال موسم الخريف.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء 

أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء 

لقطات توثق أمطار الخير على الباحة

لقطات توثق أمطار الخير على الباحة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء 

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر

السعودية اليوم
سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة
السعودية اليوم

سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية...

السعودية اليوم
القبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الباحة
السعودية اليوم

القبض على شخص لنقله مخالفين لنظام أمن...

السعودية اليوم
لقطات توثق أمطار الخير على الباحة
السعودية اليوم

لقطات توثق أمطار الخير على الباحة

السعودية اليوم
الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا
السعودية اليوم

الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا...

السعودية اليوم