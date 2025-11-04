Icon

لقطات توثق لحظة انهيار مبنى أثري في روما أثناء ترميمه ومقتل عامل

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تحولت عملية إنقاذ مثيرة في قلب العاصمة الإيطالية روما إلى مأساة، بعدما توفي عامل متأثراً بجروحه عقب انتشاله من تحت أنقاض برج توري دي كونتي التاريخي، الذي انهار جزئياً أثناء أعمال ترميم مساء الاثنين.

وقالت فرق الإطفاء الإيطالية إنها تمكنت من إخراج العامل من بين الركام بعد ساعات من الجهود المكثفة داخل البرج العائد إلى العصور الوسطى، في مشهد وثقته وسائل الإعلام المحلية، حيث ظهر ثلاثة من رجال الإنقاذ وهم يحملونه على سلم قبل نقله إلى سيارة الإسعاف.

غير أن فرحة الإنقاذ لم تدم طويلاً، إذ أعلن عن وفاة العامل لاحقاً متأثراً بجروحه البالغة. وذكرت التقارير أن العامل يُدعى أوكتاي سترويتشي، وقد فارق الحياة بعد فترة قصيرة من وصوله إلى المستشفى.

خسارة مأساوية

وفي بيان صدر بعد منتصف الليل، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن بالغ حزنها وأسفها للحادث قائلة: “أعرب عن حزني العميق وتعازيّ، باسمي وباسم الحكومة، للخسارة المأساوية للعامل أوكتاي سترويتشي الذي قُتل في انهيار برج توري دي كونتي في روما. نحن إلى جانب عائلته وزملائه في هذا الوقت من الألم الذي لا يوصف.”

وكان قائد جهاز الإطفاء في روما، أدريانو دي أكوتيس، قد صرّح لقناة “راي” الحكومية أن العامل كان “واعياً أثناء إخراجه من تحت الأنقاض”، في حين أوضح محافظ المدينة لامبرتو جانيني أنه تم نقله فوراً إلى المستشفى نظرًا لخطورة حالته.

وأشار مسؤولو الإنقاذ إلى أن العملية كانت معقدة للغاية، إذ اضطر الفريق إلى التراجع أكثر من مرة بسبب سقوط أجزاء إضافية من المبنى وتكوّن سحب كثيفة من الغبار أثناء محاولتهم الوصول إلى العامل العالق عبر نافذة في الطابق الأول.

ولا تزال السلطات الإيطالية تحقق في أسباب الانهيار الجزئي للبرج التاريخي الذي كان يخضع لأعمال ترميم دقيقة، ضمن خطة حكومية للحفاظ على المعالم الأثرية في العاصمة.

 

 

