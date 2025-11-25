Icon

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية Icon الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا Icon رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند Icon تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية Icon بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين Icon الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي Icon نجاح زراعة الكركم في تبوك Icon التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات Icon خالد بن سلمان يترأس وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري Icon لقطات لأمطار تبوك اليوم  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات لأمطار تبوك اليوم 

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٧ مساءً
لقطات لأمطار تبوك اليوم 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقة تبوك، شملت مركزي البديعة، ورحيب وضواحيهما.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

قد يهمّك أيضاً
هلال تبوك يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة على المنطقة

هلال تبوك يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة على المنطقة

أتربة مثارة على منطقة تبوك تستمر حتى الـ 6 مساءً

أتربة مثارة على منطقة تبوك تستمر حتى الـ 6 مساءً

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء 
السعودية اليوم

أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة...

السعودية اليوم
أتربة مثارة على منطقة تبوك تستمر حتى الـ 6 مساءً
السعودية اليوم

أتربة مثارة على منطقة تبوك تستمر حتى...

السعودية اليوم
هلال تبوك يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة على المنطقة
السعودية اليوم

هلال تبوك يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة الجوية...

السعودية اليوم
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء 
السعودية اليوم

أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة...

السعودية اليوم