لقطات لأمطار تبوك اليوم 

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقة تبوك، شملت مركزي البديعة، ورحيب وضواحيهما.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.