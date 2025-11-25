لقطات لأمطار تبوك اليوم 

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقة تبوك، شملت مركزي البديعة، ورحيب وضواحيهما.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.