الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك ارتفاع في أسعار النفط المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من أمطار خفيفة على محافظة تيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية مساءً.
امطار خفيفة اليوم 1 نوفمبر 2025
الهياضله طريق الجوف تبوك pic.twitter.com/EHVZGV7cET
— سناب القريات الان (@HM__URY) November 1, 2025
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.