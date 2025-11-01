لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك

نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من أمطار خفيفة على محافظة تيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية مساءً.‏

امطار خفيفة اليوم 1 نوفمبر 2025

الهياضله طريق الجوف تبوك pic.twitter.com/EHVZGV7cET — سناب القريات الان (@HM__URY) November 1, 2025

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.