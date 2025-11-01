Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
المواطن - فريق التحرير

نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من أمطار خفيفة على محافظة تيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية مساءً.‏

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

