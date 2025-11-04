Icon

تشكيل لجنة وطنية لبحث الوضع الإنساني

لمواجهة الدعم السريع.. إعلان التعبئة العامة في السودان

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٨ مساءً
لمواجهة الدعم السريع.. إعلان التعبئة العامة في السودان
المواطن - فريق التحرير

دعا مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، لـ “تعبئة شعبية عامة” لمواجهة قوات الدعم السريع، كما أكد وزير الدفاع السوداني حسن داود ترحيب مجلس الأمن والدفاع بجهود ومقترحات السلام لكنه شدد على أن استمرار التجهيزات من أجل معركة الشعب السوداني حق وطني مشروع خاصة في المرحلة المقبلة.

وقال وزير الدفاع السوداني إن المجلس يشكر إدارة ترمب وكبير مستشار الشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على جهودها من أجل السلام مضيفا أن المجلس ناقش جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها الدعم السريع في مدينة الفاشر، وقرر تشكيل لجنة وطنية من جهات الاختصاص لبحث المسائل المتعلقة بالوضع الإنساني.

التعبئة العامة في السودان:

وبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الثلاثاء مقترح الهدنة الذي تقدّمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع الدامي في السودان منذ أكثر من عامين، بحسب مصدر حكومي في بورتسودان.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن “مجلس الأمن والدفاع سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث مقترح الهدنة الأميركي”، وفقاً لما ذكرته “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وتستعد “قوات الدعم السريع” التي تخوض حرباً مع الجيش منذ أبريل 2023، لشن هجوم على ما يبدو على منطقة كردفان (وسط) بعد أن استولت على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، قبل أكثر بقليل من أسبوع.

وأجرى الموفد الأميركي الخاص لإفريقيا مسعد بولس سلسلة اجتماعات في القاهرة خلال الأيام الأخيرة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية الذي قُدّم منتصف سبتمبر الماضي، برعاية عدد من الوسطاء.

ومن أبرز اللقاءات التي عقدها بولس اجتماع مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وخلال المحادثات شدد عبد العاطي “على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد”، وفق بيان للخارجية.

 

