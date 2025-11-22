Icon

ليلة سقوط ليفربول.. نوتنغهام يدك شباك الريدز بثلاثية

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٣ مساءً
ليلة سقوط ليفربول.. نوتنغهام يدك شباك الريدز بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خسر فريق ليفربول أمام ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول، ضمن الجولة الـ(12) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، تجمَّد رصيد ليفربول عند (16) نقطة في المركز الـ(11)، فيما صعد نوتنغهام فورست للمركز الـ(16) برصيد (12) نقطة.
وتفوَّق فريق فولهام على نظيره سندرلاند بهدف دون رد، على ملعب “كرافن كوتج” بالعاصمة لندن، ليصل إلى (14) نقطة في المركز الـ(14)، فيما يتواجد سندرلاند في المركز السادس بـ(19) نقطة.
وفي مباراة ثالثة، خسر فريق ولفرهامبتون أمام ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين، على ملعب “مولينيو” بمدينة ولفرهامبتون، ليتجمّد رصيده عند نقطتين في المركز الأخير، ويصعد كريستال بالاس للمركز الرابع بـ(20) نقطة.
وتعادل فريق بورنموث مع ضيفه ويستهام يونايتد بهدفين لكلٍ منهما، على ملعب “فيتاليتي” بمدينة بورنموث، ليرتفع رصيده إلى (19) نقطة في المركز السابع، بينما رفع ويستهام رصيده إلى (11) نقطة في المركز الـ(17).
وتفوَّق فريق برايتون على ضيفه برينتفورد بنتيجة (2-1)، على ملعب “آميكس” بمدينة برايتون، ليصعد للمركز الثامن بـ(19) نقطة، ويتوقَّف برينتفورد عند (16) نقطة في المركز الـ(12).

