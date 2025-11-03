Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مؤتمر الطب التجميلي الرابع ينطلق في الرياض بمشاركة محلية وعالمية كبيرة

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٣ مساءً
مؤتمر الطب التجميلي الرابع ينطلق في الرياض بمشاركة محلية وعالمية كبيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستضيف العاصمة الرياض يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافق 7-8 نوفمبر الجاري ، مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي في نسخته الرابعة، بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين متخصصين في مجال التجميل من المملكة والدول العربية وأوروبا وكوريا الجنوبية وتركيا، حيث يقام في فندق فيرمونت الرياض، ويحضره عدد كبير جدًا من الأطباء والطبيبات المختصين في طب وجراحة التجميل.

وسيشهد المؤتمر جلسات علمية متخصصة لأحدث ما توصل إليه الطب في مجال التجميل وأمراض الشعر والبشرة مثل العلاج بمادة الاكسوزوم وعلاج حب الشباب بالليزر.

قد يهمّك أيضاً
اختتام مؤتمر الطب التجميلي بحضور 2500 طبيب وطبية محلي وعالمي

اختتام مؤتمر الطب التجميلي بحضور 2500 طبيب وطبية محلي وعالمي

مؤتمر الطب التجميلي الثاني يختتم فعالياته بحضور تجاوز 2000 شخص بالرياض

مؤتمر الطب التجميلي الثاني يختتم فعالياته بحضور تجاوز 2000 شخص بالرياض

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور محمد بن صالح الخويلد، أن المؤتمر الذي يقام للسنة الرابعة يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب وإبراز أحدث ما توصل إليه طب وجراحة التجميل في العالم.

وأضاف الخويلد أن المؤتمر بنسخته لهذا العام سيسبقه ورش عمل عن أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من المملكة، وأوروبا، وكوريا وتركيا ومصر، إذ يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال.

وأكد أن البرنامج العلمي المصاحب معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 20 ساعة تعليم طبي مستمر، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين بهذا التخصص، مشيرًا إلى تخصيص قسم خاص للجراحة التجميلية مع بث مباشر من غرف العمليات، إضافًة إلى جلسة بث مباشر لتشريح المناطق المختلفة للوجه.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد