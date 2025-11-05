مؤتمر ومعرض الحج الخامس.. التقنية في قلب منظومة خدمة ضيوف الرحمن

تستعد جدة الأسبوع المقبل لاحتضان النسخة الخامسة من “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة”، الحدث السنوي الأبرز الذي يجمع تحت سقف واحد الجهات المعنية بتطوير منظومة خدمات ضيوف الرحمن، بمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص، وسط تركيز لافت هذا العام على دور التقنية في تعزيز الاستدامة وتحسين تجربة الحجاج.

المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، يأتي في وقت تتسارع فيه جهود المملكة للتحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة، عبر حلول ذكية تشمل المسار الإلكتروني، وبطاقة الحج الموحدة، والروبوتات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الجيومكانية، في إطار رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتيسير رحلة الحاج منذ وصوله وحتى مغادرته.

تقنيات حديثة لتجربة أكثر سلاسة

تشمل أجندة المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على المشاريع التقنية المستقبلية في المشاعر المقدسة، من أبرزها جلسة بعنوان “التحول الرقمي في المشاعر” التي تستعرض مشروع “المشاعر الذكية”، وجلسة “تعزيز منظومة الحج بالتقنيات الذكية” التي تناقش سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتحسين إدارة الحشود والسلامة العامة.

كما ستناقش آفاق الحلول الرقمية المستدامة، والابتكارات في مجالات البنية التحتية التقنية، والمدفوعات الذكية، والحوكمة الرقمية، بما يضمن تجربة حج متكاملة وآمنة ومواكبة للتطور.

توطين الذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب

وسيسلط الضوء خلال المؤتمر على تجربة المملكة في توطين الذكاء الاصطناعي، من خلال كلمة رئيسة بعنوان “الذكاء الاصطناعي بصناعة سعودية”. كما يشهد المؤتمر إطلاق “هاكاثون أنسنة المشاعر”، الذي يستهدف الطاقات الوطنية الشابة لتقديم حلول تقنية تركز على الجانب الإنساني في رحلة الحاج، إضافة إلى منطقة الابتكار التي تستعرض أحدث تقنيات الشركات الناشئة وقصص نجاح رواد الأعمال في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

منصة للتكامل والتطوير

يمثل المؤتمر منصة استراتيجية لتكامل الجهود بين الجهات العاملة في الحج والعمرة، ومناسبة لاستعراض أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات، في سبيل تقديم تجربة حج أكثر كفاءة وسلاسة، تجمع بين البُعد الروحي والتطور التقني، وتضع المملكة في صدارة الابتكار في خدمة الحجيج.