مؤتمر MESTRO 2025 يوصي بتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير تقنيات العلاج الإشعاعي

أوصى المؤتمر الرابع لجمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام (MESTRO 2025)، في ختام يومه العلمي الثاني أمس بجامعة الفيصل بالرياض، بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز تكامل الجهود الأكاديمية والبحثية والممارسات السريرية في مجال علاج الأورام داخل المملكة ودول الخليج والمنطقة العربية. وجاءت هذه التوصيات ثمرة للنقاشات الموسّعة التي شهدتها الجلسات العلمية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في العلاج الإشعاعي والفيزياء الطبية.

وتضمنت التوصيات توحيد الجهود بين مراكز الأورام للعلاج الإشعاعي في المملكة ودول الخليج، وإيجاد سجل خليجي موحّد لمرضى السرطان يسهِم في جمع البيانات ومتابعة مسارات العلاج والآثار الجانبية. كما دعا المؤتمر إلى تعزيز الشراكات بين جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام والجمعيات المتخصصة في الخليج والدول العربية، إضافة إلى توسيع قنوات التعاون والتفاهمات العلمية مع المؤسسات الإقليمية.



وشدد المشاركون على أهمية تفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنين تطبيقاته في التشخيص والعلاج الإشعاعي، ودعم الأبحاث العلمية في مجال السرطان عبر توفير الموارد وتمكين الباحثين. كما أوصى المؤتمر بدعم التعاون الإقليمي لإنشاء وتطوير مراكز علاج الجسيمات المتقدمة، مثل مراكز البروتون وأيونات الكربون، لما تمثله من إضافة نوعية في علاج الأورام المعقدة. وشملت التوصيات تعزيز التعاون العلمي مع جامعة الأزهر ممثلة بقسم الأورام، ومع مركز الأورام الوطني في مصر، في مجالات الأبحاث وتطوير التقنيات العلاجية.

وعلى صعيد الجلسات العلمية، شهد اليوم الثاني عروضًا موسّعة حول تطورات العلاجات الإشعاعية القائمة على الجسيمات المتقدمة، واستعراض تجارب دولية في بناء وتشغيل مراكز البروتون والكربون، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتأهيل الكوادر المتخصصة. وقدّم الباحثون تجارب تدريبية قائمة على المحاكاة لعلاج أورام الأطفال، إلى جانب تحديثات حول دراسة ARCHERY التي تحقق تقدماً بارزاً في التخطيط الإشعاعي المؤتمت.

وتواصلت أعمال المؤتمر بجلسات سريرية وصناعية ناقشت أحدث الأساليب في التعامل مع الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي، واستعراض التطورات في علاج سرطانات البروستات والجهاز الهضمي والدماغ. كما عُقد برنامج الفيزياء الطبية الذي تناول قضايا الجرعات الدقيقة والسلامة الإشعاعية، وناقش تقنيات FLASH Radiotherapy وART، وما تحمله من إمكانات لتطوير جودة العلاج.

وشهدت الفترة المسائية جلسات تناولت أحدث أساليب علاج أورام الرأس والرقبة، إلى جانب دراسات مقارنة حول وضعية المريض أثناء الجلسات الإشعاعية وتأثيرها على دقة الاستهداف. كما ناقشت الجلسة الختامية تقنيات SGRT ودورها في تحسين دقة العلاج دون الاعتماد على العلامات التقليدية، إضافة إلى استعراض مبادرات دولية تدعم وصول المرضى حول العالم إلى علاجات إشعاعية أكثر تقدماً.

واختتم المؤتمر يومه الثاني بالتأكيد على أهمية استمرارية التعاون البحثي والتعليمي بين المراكز الإقليمية والدولية، ودور MESTRO في دفع مسار التطوير في تخصصات العلاج الإشعاعي والفيزياء الطبية في المنطقة.