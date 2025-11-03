مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أغلقت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملاتها الاثنين.
وارتفع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار (12.52) نقطة أو (0.18%)، ليغلق عند (6852.72) نقطة، كما صعد المؤشر “ناسداك” المجمع (109.77) نقاط أو (0.46%) إلى (23834.72) نقطة، فيما انخفض المؤشر “داو جونز” الصناعي (218.88) نقطة أو (0.46%) إلى (47343.99) نقطة.