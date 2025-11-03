Icon

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
المواطن - واس

أغلقت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملاتها الاثنين.

وارتفع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار (12.52) نقطة أو (0.18%)، ليغلق عند (6852.72) نقطة، كما صعد المؤشر “ناسداك” المجمع (109.77) نقاط أو (0.46%) إلى (23834.72) نقطة، فيما انخفض المؤشر “داو جونز” الصناعي (218.88) نقطة أو (0.46%) إلى (47343.99) نقطة.

