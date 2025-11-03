مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملاتها الاثنين.

وارتفع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار (12.52) نقطة أو (0.18%)، ليغلق عند (6852.72) نقطة، كما صعد المؤشر “ناسداك” المجمع (109.77) نقاط أو (0.46%) إلى (23834.72) نقطة، فيما انخفض المؤشر “داو جونز” الصناعي (218.88) نقطة أو (0.46%) إلى (47343.99) نقطة.